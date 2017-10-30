Успешная реализация БТК должна служить образцом для других стран - американский эксперт

2017-10-30 18:55 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Успешная реализация проекта железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК) должна служить образцом для других стран, сказал Trend в понедельник эксперт по международным отношениям Университета Маркетт (США) Питер Тейс.

«Работа, осуществленная Азербайджаном в рамках реализации проекта железной дороги Баку - Тбилиси - Карс, впечатляет, и такое динамичное осуществление государственной политики должно служить образцом для других стран и регионов. Опыт и профессионализм азербайджанских ученых и инженеров в транспортной инфраструктуре станут ценным достоянием для стран МЕРКОСУР», - добавил он.

Тейс отметил, что Азербайджан – это страна с очень низким уровнем безработицы, стремительно развивающейся экономикой, и Баку с таким региональным транспортным проектом, как БТК, превратится в логистическую метрополию в центре многовекового Шелкового пути.

«Реализация проекта Баку-Тбилиси-Карс является большим успехом. Страны-участницйы (Азербайджан, Грузия, Турция) благодаря этому проекту получат выгоду от региональной торговли, увеличения турпотока, устойчивого развития и мультикультурного диалога», - сказал эксперт.

Отметим, что в Бакинском международном морском торговом порту в понедельник прошла торжественная церемония по случаю открытия железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.

В церемонии приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга Эмине Эрдоган, главы правительств - Казахстана Бакытжан Сагинтаев, Грузии Георгий Квирикашвили, Узбекистана Абдулла Арипов, а также делегации Таджикистана и Туркменистана.

Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс построена на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Максимальный объем грузоперевозок по коридору БТК прогнозируется на уровне 17 миллионов тонн в год. На начальном этапе этот показатель будет находиться на уровне 6,5 миллиона тонн грузов, а также будет перевозиться до одного миллиона пассажиров.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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