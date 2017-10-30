Стали известны подробности ареста Фадаи Лачын

2017-10-30 17:58 | www.oxu.az | 4

Стали известны подробности ареста певицы Фадаи Лачын.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на musavat.com, певицу задержали вместе с одним из бежавших заключенных – Этибаром Мамедовым по прозвищу «Годжа». Сообщается, что после побега из поезда, который состоялся 23 октября, «Годжа» бежал в Агстафинский район.

Он хотел незаконно пересечь границу в Агстафинском районе. С этой целью «Годжа» поехал на такси в поселок Пойлу, в машине вместе с ним находилась женщина.

Ночью сотрудники полиции задержали такси при проезде по мосту через реку Кура. Отметим, что после побега заключенных полиция в Баку и регионах перешла на усиленный режим работы и повсюду были установлены посты.

Проверяя документы водителя такси, сотрудники полиции обратили внимание на подозрительное поведение одного из пассажиров, которым был Этибар Мамедов, и потребовали у него документы.

В этот момент водитель резко подал назад и уехал. Преследуемый сотрудниками полиции, он поехал через центр района в направлении села Пойлу. Когда полицейские догнали автомобиль, «Годжа» выскочил из автомобиля и убежал. Полицейские сумели задержать таксиста и сидевшую в автомобиле женщину, но сам Э.Мамедов сумел скрыться.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят розыскные мероприятия на территории. В центре района и селах расклеены фотографии «Годжа».

Водителя и женщину доставили в Баку. Личность водителя неизвестна, в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

По информации, задержанная женщина – певица Фадаи Лачын. Она также арестована.

Напомним, что один из сбежавших заключенных, Али Агами, был задержан в Ширване два дня назад.