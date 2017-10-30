Эр-Рияд обратился к МАГАТЭ для проверки к внедрению ядерной энергетики

2017-10-30 19:13 | www.trend.az | 4

Саудовская Аравия попросила Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) отправить комплексную миссию для проверки инфраструктуры королевства к внедрению ядерной энергетики, сообщил в понедельник руководитель научного городка имени короля Абдаллы по атомной и возобновляемой энергетике Хашем Ямани во время международной министерской конференции по атому, передает РИА Новости.

"Мы попросили МАГАТЭ отправить миссию и провести комплексную проверку подготовки инфраструктуры Саудовской Аравии к внедрению ядерной энергетике, она пройдет во второй половине 2018 года", - отметил Ямани.

По его словам, Саудовская Аравия создала стратегическое партнерство с партнерами из Южной Кореи, которые помогают королевству создавать "умные", наиболее безопасные, реакторы в районах, где отсутствуют ЛЭП. Кроме того, как рассказал Хашем, королевство сотрудничает с Китаем в разработке многоцелевых атомных реакторов, в том числе предназначенных для опреснения воды, используя урановую руду, которую Саудовская Аравия планирует добывать.

Ямани указал, что в третьем квартале 2018 года Саудовская Аравия завершит работу над нормативно-правовой базой, связанной с атомной энергетикой, при этом будет ориентироваться на финские стандарты безопасности.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.