Законодательная база страхования в Азербайджане нуждается в совершенствовании - AzInsurance

2017-10-30 19:16 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Есть большие надежды на то, что изменения в страховом секторе Азербайджана и закрытие нескольких компаний в первую очередь положительно повлияют на качество обслуживания. О том, каковы тенденции в этом секторе и факторы, определяющие направления развития страхового рынка, рассказал в интервью Trend председатель совета директоров ОАО AzInsurance Вилади Маниев.

Отметим, что Маниев занимал пост председателя правления таких компаний, как ASC Insurance Company, Caspian Insurance, Chartis Azerbaijan и Qala Insurance, а также председателя Комитета по банковскому делу, финансам и страхованию Американской торговой палаты в Азербайджане в 2008-2010 годах.

- Палата по надзору над финансовыми рынками объявила 2017 год в Азербайджане "Годом страхования". Какие изменения происходят в страховом секторе страны?

- С конца прошлого года осуществлен переход на электронную продажу наиболее популярного страхового продукта в стране - обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО). Несмотря на все сомнения скептиков, система работает нормально. Считаю это очень важной вехой в развитии нашего рынка, которая поможет внедрению новых эффективных технологий в страховании.

В этом году внесены изменения в страховое законодательство, исключающие использование наличных денег в страховых транзакциях. Это тоже прогрессивная мера, помогающая большей прозрачности бизнеса.

Очевидно, однако, что законодательная и регуляторная база страхования нуждается в дальнейшем совершенствовании.

- Согласно докладу Всемирного банка, доля страхования в ВВП Азербайджана составляет 0,7 процента. Хотя потенциал оценивается выше - в 2,1 процента. Почему доля настолько мала и какие меры следует принять для обеспечения роста?

- Ответ на первую часть вопроса – так сложилось исторически. Довольно продолжительный период пребывания в условиях патерналистского советского строя породил у людей привычку во всем полагаться на государство. Это мешает развитию страхования.

Что же касается второй части, то, как указал лауреат Нобелевской премии по экономике этого года Ричард Талер, большинство людей не способно мыслить и действовать рационально. Поэтому их надо направлять и даже подталкивать к разумным действиям. В качестве хорошего примера такого направления людей в нашей стране можно отметить введение обязательных видов страхования в разных областях. Однако необходимо расширять и просветительскую работу, в которой особых успехов, к сожалению, пока нет.

- В настоящее время высокими темпами продолжается процесс дигитализации сектора. Страховые продукты создаются на основе современных технологий. Как вы оцениваете азербайджанский рынок страхования с этой точки зрения?

- Да, страхование в мире радикально меняется. Американская страховая компания AIG в сотрудничестве с IBM создала для банка Standard Chartered первый "умный полис" страхования с использованием блокчейна. Страховая компания AXA анонсировала продукт страхования задержки рейса тоже на основе блокчейна. Уверен, что и для нашего рынка подобные инновационные продукты являются неизбежным будущим. Естественно, придется преодолеть много трудностей, включая нехватку квалифицированных кадров и неготовность регуляторной базы.

- А в целом какие факторы на страховом рынке могут измениться при такой активной дигитализации?

- Изменится картина конкуренции. Преимущество получат более гибкие, легко приспосабливающиеся к изменениям страховщики. Для таких страховых компаний дигитализация приведёт к снижению операционных расходов, увеличению прибыльности и повышению уровня лояльности клиентов. Для потребителей же страховых услуг это означает лучшую доступность, более полное и качественное удовлетворение их потребностей.

- Мы являемся свидетелями изменений традиционного потребительского поведения. Соответствуют ли уровень предоставляемых услуг потребительским требованиям?

- Думаю, далеко не в полной мере. Есть много проблем с уровнем обслуживания клиентов. Кроме того, массовые страховые продукты должны стать более дифференцированными, лучше учитывающими особенности конкретного потребителя. Также с развитием мобильных технологий нужно менять и методы коммуникации с потребителем.

- Небезызвестный факт, что после девальваций резкое сокращение объема автокредитования и ужесточение условий их выдачи серьезно повлияли на страхование КАСКО. Какова текущая ситуация с данным страховым продуктом?

- Премии по данному виду продолжают уменьшаться. За январь-август 2017 года премии по КАСКО снизились на шесть процентов по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Однако начавшийся рост импорта позволяет надеяться, что тенденция изменится.

Хочу отметить, что в долгосрочной перспективе надо воспитывать такую культуру, чтобы клиент обращался в страховую компанию не потому, что его заставил банк, а сознательно, для защиты своего имущества.

- Как вы считаете, какие меры должны приниматься на государственном уровне для формирования страховой культуры? И какие шаги должны предпринять страховые компании?

- Мера одна – просвещение. И государственные органы, и страховые компании должны уделять больше внимания и ресурсов на пропаганду рационализма, так как культуру нельзя изменить в одночасье. Но можно ускорить этот процесс за счет технологий. Яркий тому пример – вспомнить, как технологии изменили у нас культуру оплаты коммунальных услуг. Думаю, что скоро все мы станем свидетелями того, как они изменят и страховую культуру в нашей стране.

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