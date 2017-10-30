Facebook обвинили в прослушивании разговоров

2017-10-30 18:30 | www.oxu.az | 4

В соцсети поднялась целая волна обвинений от пользователей, сообщает Оxu.Az со ссылкой на The Sherbrooke Times.

Пользователи массово обвинили социальную сеть Facebook в прослушивании телефонных разговоров.

По словам юзеров, соцсеть использует полученную из бесед информацию для того, чтобы таргетировать рекламу.

Откликнулся на многочисленные жалобы вице-президент соцсети Роб Голдман, который прокомментировал ситуацию.

"Я отвечаю за рекламу в Facebook. Мы не используем и никогда не использовали ваши микрофоны для рекламы", - заявил он.

В то же время пользователи отметили, что сталкиваются со странными, по их мнению, совпадениями.

"Мы с соседями по комнате обсуждали участие в клинических испытаниях. Позже мы все увидели рекламу клинических испытаний", - отметил один из них.

"Я говорил о желании завести кота. Я нигде не публиковал объявления об этом, но начал получать рекламу кошачьего корма", - отметил другой.

Н.Г.