Facebook обвинили в прослушивании разговоров

2017-10-30 18:30 | www.oxu.az | 4
В соцсети поднялась целая волна обвинений от пользователей, сообщает Оxu.Az со ссылкой на The Sherbrooke Times.
Пользователи массово обвинили социальную сеть Facebook в прослушивании телефонных разговоров.
По словам юзеров, соцсеть использует полученную из бесед информацию для того, чтобы таргетировать рекламу.
Откликнулся на многочисленные жалобы вице-президент соцсети Роб Голдман, который прокомментировал ситуацию.
"Я отвечаю за рекламу в Facebook. Мы не используем и никогда не использовали ваши микрофоны для рекламы", - заявил он.
В то же время пользователи отметили, что сталкиваются со странными, по их мнению, совпадениями.
"Мы с соседями по комнате обсуждали участие в клинических испытаниях. Позже мы все увидели рекламу клинических испытаний", - отметил один из них.
"Я говорил о желании завести кота. Я нигде не публиковал объявления об этом, но начал получать рекламу кошачьего корма", - отметил другой.
Н.Г.