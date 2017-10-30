У Акифа Човдарова конфискуют имущество на 33 миллиона манатов

2017-10-30 18:35 | www.oxu.az | 4

У находящегося под арестом бывшего начальника Главного управления по безопасности в сфере энергетики и транспорта упраздненного МНБ, генерал-майора Акифа Човдарова конфискуют имущество на сумму 33 млн. манатов.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, соответствующее решение было вынесено сегодня на процессе, проходящем в Сабунчинском районном суде под председательством судьи Бакинского военного суда Габиба Гасанова.

Согласно вердикту, помимо дома, где проживают члены семьи Акифа Човдарова, в пользу потерпевших конфискуется также принадлежащее ему иное имущество.

Поданный СГБ гражданский иск против обвиняемых лиц удовлетворен в размере 3 млн. манатов.

Отметим, решением суда Акиф Човдаров был лишен свободы сроком на 12 лет.

Также суд приговорил бывшего сотрудника Главного управления по безопасности в сфере энергетики и транспорта упраздненного МНБ, полковника Салима Мамедова к 11 годам, бывшего начальника управления министерства, майора Акифа Алиева – 5 годам, бывшего начальника отдела Орхана Османова - 4 годам лишения свободы.

Н.О.