Макрон подписал закон о борьбе с терроризмом, который заменит режим ЧП

2017-10-30 19:26 | www.trend.az | 4

Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник подписал закон о борьбе с терроризмом, который в среду вступит в силу вместе с окончанием режима чрезвычайного положения, передает в понедельник РИА Новости.

Почти два года во Франции действует чрезвычайное положение, введенное на территории страны решением кабинета министров по предложению президента Франсуа Олланда после терактов 13 ноября 2015 года. Режим ЧП будет снят первого ноября 2017 года. Французский парламент 18 октября завершил процесс принятия законопроекта о борьбе с терроризмом, который вступит в силу после окончания ЧП. Документ, в частности, предусматривает усиление административной власти, которое позволит упростить выдачу предписания на проведение обысков, а также позволит обеспечить временное закрытие мест религиозного культа, где ведется пропаганда ненависти и насилия.

"Закон, усиливающий внутреннюю безопасность и борьбу с терроризмом, вступит в силу в среду, первого ноября, одновременно с выходом из режима чрезвычайного положения", - сказал глава МВД Франции Жерар Коллон журналистам после подписания документа.

По его словам, разрабатывая проект закона, власти руководствовались тем, что необходимо было положить конец режиму ЧП, однако также нужно было принять ряд мер для обеспечения безопасности граждан.

"Мы знаем, что угроза терактов остается серьезной", - сказал Коллон.

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