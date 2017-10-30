Казахстан расширил запрет на ввоз продуктов из Кыргызстана

2017-10-30 19:29 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Казахстан обновил реестр предприятий Кыргызстана, ввоз продукции которых запрещен.

Как передает министерство сельского хозяйства Казахстана, в обновленный список вошли такие кыргызские компании, как ООО "Шин-Лайн", ЗАО "Талас-Сут", ОсОО "Елимай", ОАО "Ак-Сут", и ИП "Тууганбаев".

24 октября стало известно, что Казахстан вернул более 400 тонн фруктов, ввезенных из Кыргызстана. Из 59 случаев ввоза подкарантинной продукции 41 был зафиксирован из Кыргызстана. В 11 из них продукция была ввезена без обязательного фитосанитарного сертификата (яблоки и груши – 93,3 тонны, 21 тонна винограда и четыре тонны свеклы). Еще спустя несколько дней в Алматы уничтожили молочную продукцию из Кыргызстана.

В понедельник появилась информация о том, что Казахстан изъял и намерен уничтожить 3,5 тонны кыргызской форели и 15 килограммов форелевой икры.

Ранее в этом месяце президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сделал ряд резких высказываний в отношении казахстанских руководителей. В частности Атамбаев заявил, что казахские власти пытаются навязать Кыргызстану удобного им президента, любят Бакиевых и разворовывают богатства своей страны. Вскоре после этого граждане обеих стран, а также иностранные туристы столкнулись с проблемами при пересечении кыргызско-казахстанской границы.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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