Прекращена транспортировка керкукской нефти через порт Джейхан

2017-10-30 18:40 | www.oxu.az | 4

С сегодняшнего утра была прекращена транспортировка нефти иранской провинции Керкук через порт Джейхан (Средиземное море, Турция), передает Oxu.Az со ссылкой на Bloomberg.

Cредняя дневная пропускная способность до прекращения транспортировки составляла 264 тыс. баррелей.

Дневная пропускная способность трубопровода Керкук-Джейхан составляла примерно 600 тыс. баррелей, но на фоне конфликта в Иракском Курдистане в середине октябре пропускная способность резко снизилась.

Н.О.

