Главы МИД РФ и Турции подтвердили настрой на продвижение переговоров по Сирии

2017-10-30 19:30 | www.trend.az | 3

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе телефонного разговора в понедельник подтвердили настрой на продвижение межсирийского переговорного процесса, передает ТАСС со ссылкой на сообщение российского дипведомства.

"Стороны обменялись мнениями о ситуации в сирийском урегулировании в контексте проводимой 30-31 октября этого года в Астане седьмой международной встречи по Сирии, - информировали в министерстве. - В этой связи подтвержден обоюдный настрой на продолжение усилий, в том числе на многосторонних площадках, в интересах дальнейшего продвижения межсирийского переговорного процесса".

Ранее в понедельник глава МИД России провел телефонный разговор со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом. В частности, министры обсудили координацию в астанинском процессе по Сирии.

Седьмая международная встреча по урегулированию ситуации в Сирии проходит в эти дни в столице Казахстана. В ходе переговоров участники планируют утвердить положение о рабочей группе по освобождению заложников, заключенных, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести. Стороны также намерены рассмотреть вопросы борьбы с международным терроризмом и принять совместное заявление о гуманитарном разминировании в Сирии.

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