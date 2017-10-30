В Молдове проводится активный сбор подписей за переход к президентскому правлению

2017-10-30 19:32 | www.trend.az | 4

Сбор подписей за переход к президентской форме правления в Молдове, стартовавший в минувшие выходные, проходит активно, заявил в понедельник глава государства Игорь Додон, передает ТАСС.

"Уже за первых несколько часов по всей стране было собрано тысячи подписей. Люди поддерживают укрепление полномочий президента, выступают за сильное государство, крепкую вертикаль власти, порядок, ответственность", - отметил Додон в беседе с ТАСС. Он подчеркнул, что более 70 процентов жителей республики поддерживают переход к президентской форме правления.

С инициативой расширить полномочия главы государства выступила поддерживающая Додона Партия социалистов, сторонники которой начали сбор подписей во всех районах страны. Как ожидается, на съезде партии, который пройдет перед предстоящими в будущем году выборами в парламент, это требование будет внесено в электоральную платформу политформирования.

Конфликт между президентом и контролирующей парламент и правительство проевропейской коалицией, сформированной Демократической партией, продолжается уже несколько месяцев. Глава государства настаивает на восстановлении отношений с Москвой и сбалансированном курсе в интересах страны, его оппоненты - на сближении с ЕС и НАТО. Правительство и парламент, которое контролирует большинство, блокируют инициативы президента, стремятся урезать его и без того ограниченные полномочия. В ответ сторонники Додона начали сбор подписей за переход на президентское правление и потребовали досрочных выборов, после которых, как показывают опросы, в парламенте может появиться правящее большинство, которое будет сотрудничать с президентом.

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