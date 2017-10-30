Президента Бразилии выписали из больницы после перенесенной операции

2017-10-30 19:35 | www.trend.az | 4

Президент Бразилии Мишел Темер, который в ночь на субботу перенес операцию на простате, был выписан в понедельник из больницы, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Globo.

На продемонстрированных телеканалом кадрах видно, как глава государства покидает здание больницы. "Все хорошо, теперь я буду работать дома. Сегодня и завтра - из дома", - сказал Темер журналистам перед тем, как сесть в машину.

Как ожидается, бразильский лидер проведет ближайшие двое суток в своем доме в Сан-Паулу, а в среду вернется в резиденцию, расположенную в столице страны Бразилиа.

В ночь на субботу Темер перенес операцию в связи с ранее обнаруженным у него урологическим заболеванием. По сообщению пресс-службы главы государства, хирургическое вмешательство прошло без осложнений.

Темеру был поставлен диагноз "доброкачественная гиперплазия предстательной железы". Президент проходил лечение в Сирийско-ливанском госпитале в Сан-Паулу - одной из частных клиник Бразилии.

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