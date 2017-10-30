В Таджикистане запретили курение кальянов

2017-10-30 20:11 | www.trend.az | 5

После принятия нижней палатой парламента Таджикистана закона "Об ограничении использования табачных изделий" в стране под запрет попало курение кальяна, передает в понедельник РИА Новости со ссылкой на Sputnik Таджикистан.

Документ запрещает курение сигарет и кальяна внутри помещений: баров, кафе и ресторанов. На упаковках табака должны быть размещены предупреждения о вреде его употребления.

Новый закон запрещает поштучную продажу сигарет: теперь в продаваемой пачке их должно быть не менее 20 штук.

Зоны, где можно курить табачные изделия, существенно ограничат. Запрет будет действовать в административных зданиях, рабочих кабинетах государственных и негосударственных предприятий, в подъездах жилых домов, лифтах, подземных переходах, аэропортах, вокзалах, санаториях, общежитиях и общественном транспорте.

Председатель Совета по общественному здоровью и демографии Дарья Халтурина на примере российского опыта рассказала, что "люди быстро понимают, насколько это дурная привычка". По ее мнению, заявления о недовольстве населения ограничением курения - это миф, поддерживаемый в основном табачной индустрией.

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