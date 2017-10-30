Путин открыл «Стену скорби»

2017-10-30 20:07 | www.oxu.az | 4

Президент России Владимир Путин возложил цветы к мемориалу «Стена скорби», посвященному жертвам политических репрессий в Москве.

Как передает Oxu.Az, об этом в понедельник, 30 октября, сообщает ТАСС.

«Сегодня в столице мы открываем стену скорби — грандиозный, пронзительный монумент — и по смыслу и по своему воплощению. Он взывает к нашей совести, чувствам, к осмыслению периода репрессии, состраданию их жертв», — заявил глава государства в своей речи.

«Четкость и однозначность позиции в отношении этих мрачных событий служит мощным предостережением к их повторению», — добавил Путин. «Нам и нашим потомкам надо помнить о трагедии репрессий, о тех причинах, которые их породили. Но это не значит — призывать к сведению счетов. Нельзя снова подталкивать общество к опасной черте противостояния», — подчеркнул президент.

Путин обошел мемориал вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным и Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, а также пообщался с несколькими гостями церемонии.

Памятник «Стена скорби» расположен на пересечении Проспекта Сахарова и Садового кольца. Церемония открытия приурочена к Дню памяти жертв политических репрессий. Проект был создан по инициативе Фонда памяти, в число партнеров которого входит компания« Норникель».

С.Б.

