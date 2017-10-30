Открытие Баку-Тбилиси-Карс – историческое событие не только для региона, но и мира - депутат

2017-10-30 20:32 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Открытие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК) – историческое событие не только для региона, но и мира, сказал в понедельник Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Айдын Мирзазаде.

По его словам, открытие этой дороги в корне меняет ситуацию в регионе.

"Между странами возникнут более тесные связи, откроются сотни тысяч рабочих мест. Грузы из Китая в Европу будет доставляться быстрее, в то же время этот проект укрепит мир и безопасность", - сказал Мирзазаде.

По его словам, эта железнодорожная линия могла бы проходить и через Армению, однако продолжающаяся с ее стороны оккупация азербайджанских земель лишила Армению участия в этом перспективном проекте.

"Если бы железнодорожная линия проходила через Армению, в бюджет страны ежегодно просто так поступала бы валюта в большом объеме, открылись бы новые рабочие места, оживилась бы экономика Армении. Однако теперь Армения вынуждена пожинать плоды своей агрессивной, непродуманной политики. Стратегическое же сотрудничество и братские отношения Азербайджана, Грузии и Турции, воплощенные в реально проделанную работу, уже дают свои плоды, и открытие этой железной дороги еще раз демонстрирует, что поддерживая дружественные отношения и сотрудничество с учетом общих интересов, строя отношения в соответствии с требованиями современного мира, страны могут добиться многого", - сказал депутат.

Мирзазаде добавил, что с открытием БТК еще более возрос авторитет Азербайджана в регионе.

"Будучи инициатором подобных крупных проектов, Азербайджан превращается в желанного союзника", - подчеркнул депутат.

Отметим, что в Бакинском международном морском торговом порту в понедельник прошла торжественная церемония по случаю открытия железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.

В церемонии приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга Эмине Эрдоган, главы правительств - Казахстана Бакытжан Сагинтаев, Грузии Георгий Квирикашвили, Узбекистана Абдулла Арипов, а также делегации Таджикистана и Туркменистана.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидов, Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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