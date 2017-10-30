Открытие БТК является историческим событием в политико-экономической жизни Азербайджана - депутат

2017-10-30 20:47 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Открытие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК) является историческим событием в политико-экономической жизни Азербайджана, сказал Trend в понедельник депутат Милли Меджлиса (парламента) Таир Рзаев.

По его словам, этот проект, являющийся результатом успешной политики Президента Ильхама Алиева, как и другие проекты, повысит международный авторитет Азербайджана и внесет важный вклад в развитие его экономики.

"Наряду с тем, что эта железная дорога, которая связывает Европу и Азию, превращает Азербайджан в транзитный центр континентов, она сократит расстояние между Китаем и Европой, будет способствовать увеличению пассажиро- и грузоперевозок, принесет большую прибыль странам, сократив время и расходы. Безусловно, Азербайджан получит от этого проекта больше выгоды, так как наша страна является не только инициатором строительства этой железнодорожной линии: Азербайджан осуществлял контроль над качественным и своевременным выполнением работ и является основным организатором финансирования проекта", - сказал Рзаев.

Как сказал депутат, успешная реализация этого проекта доказала всему миру, что Азербайджан проводит независимую экономическую политику и способен осуществлять самые важные проекты.

"Это также стало сокрушительным ударом для наших врагов, для тех, кто пытался помешать реализации проекта, и в первую очередь для Армении. Оставшись в стороне от проекта, страна-агрессор еще более осложнила свою экономическую ситуацию, которая и так находится в плачевном состоянии. БТК внесет важный вклад в дальнейшее улучшение экономической ситуации в Азербайджане, Турции и Грузии, укрепление их единства, сотрудничества и дружбу между народами", - сказал депутат.

Отметим, что в Бакинском международном морском торговом порту в понедельник прошла торжественная церемония по случаю открытия железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.

В церемонии приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга Эмине Эрдоган, главы правительств - Казахстана Бакытжан Сагинтаев, Грузии Георгий Квирикашвили, Узбекистана Абдулла Арипов, а также делегации Таджикистана и Туркменистана.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.