Завершились визиты премьеров Казахстана и Грузии в Азербайджан (ФОТО)

2017-10-30 21:06 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В понедельник завершился визит премьер-министра Казахстана Бакытжана Сагинтаева в Азербайджан.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь премьер-министра Казахстана был выстроен почетный караул.

В аэропорту премьер-министра Бакытжана Сагинтаева провожали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов и другие официальные лица.

Также сегодня завершился визит премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь премьер-министра Грузии был выстроен почетный караул.

В аэропорту премьер-министра Георгия Квирикашвили провожали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов и другие официальные лица

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