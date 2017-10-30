В Дашкесанском районе Азербайджане горит лес

2017-10-30 21:09 | www.trend.az | 5
БАКУ /Trend/ - В Дашкесанском районе Азербайджана горит лес, сообщили Trend в Министерстве экологии и природных ресурсов.
Согласно информации, приблизительно в 18:30 вечера на территории 1-го округа лесничества Дастафур Дашкесанского предприятия по охране и восстановлению лесов произошел пожар.
Для тушения пожара на территорию незамедлительно были привлечены сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов и МЧС. Несмотря на теплый и сильный ветер в настоящее время продолжаются оперативные меры для тушения пожара.
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