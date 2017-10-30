В Дашкесанском районе Азербайджане горит лес

2017-10-30 21:09 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В Дашкесанском районе Азербайджана горит лес, сообщили Trend в Министерстве экологии и природных ресурсов.

Согласно информации, приблизительно в 18:30 вечера на территории 1-го округа лесничества Дастафур Дашкесанского предприятия по охране и восстановлению лесов произошел пожар.

Для тушения пожара на территорию незамедлительно были привлечены сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов и МЧС. Несмотря на теплый и сильный ветер в настоящее время продолжаются оперативные меры для тушения пожара.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.