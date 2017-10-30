Вооруженный инцидент в детском саду в Армении - ОБНОВЛЕНО + ФОТО

2017-10-30 21:24 | www.oxu.az | 5

Полиция Армении вывела ребенка, которого удерживали в заложниках в здании детского сада в Армавире, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось, что мужчина с ножом напал на сотрудников детского сада в Армавире (в 50 километрах от Еревана). Информации о пострадавших не было.

Ребенка вывели из здания и усадили в машину. Вместе с ребенком в больницу поехала его мать.

До этого прозвучало несколько выстрелов.

Первый заместитель начальника полиции Армении Унан Погосян заявил журналистам, что мужчина нейтрализован.

«Он пытался нанести себе повреждение, полицейские это пресекли. Были применены спецсредства. Главное, что с ребенком все в порядке», - сказал Погосян.

18:10

Неизвестный мужчина напал на детский сад в городе Армавир в 48 км к западу от Еревана, сообщает Oxu.Az cо ссылкой на "Интерфакс".

Как сообщается, мужчина освободил сотрудников заведения и большинство детей, но удерживает одного ребенка.

В пресс-службе полиции Армении сообщили, что получено "соответствующее сообщение, на место выехала группа".

Н.О.