В Армении освободили ребенка, которого удерживали в заложниках

2017-10-30 21:15 | www.trend.az | 4

Полиция Армении вывела ребенка, которого удерживали в заложниках в здании детского сада в Армавире, передает в понедельник корреспондент РИА Новости.

Ранее сообщалось, что мужчина с ножом напал на сотрудников детского сада в Армавире (в 50 километрах от Еревана). Информации о пострадавших не было.

Ребенка вывели из здания и усадили в машину. Вместе с ребенком в больницу поехала его мать.

До этого прозвучало несколько выстрелов.

Первый заместитель начальника полиции Армении Унан Погосян заявил журналистам, что мужчина нейтрализован. "Он пытался нанести себе повреждение, полицейские это пресекли. Были применены спецсредства. Главное, что с ребенком все в порядке", - сказал Погосян.

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