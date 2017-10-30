Сиявуш Новрузов: Проект железной дороги Баку-Тбилиси-Карс имеет историческое значение

2017-10-30 21:41 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс (БТК) является очень важным проектом, как с экономической, так и с политической точки зрения. Об этом Trend в понедельник сказал заместитель исполнительного секретаря правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА), депутат Милли Меджлиса (парламента) Сиявуш Новрузов.

Новрузов сказал, что БТК является проектом международного значения.

"Его политическая и международная значимость даже больше экономической. То есть с экономической точки зрения страна может получать прибыль и от других отраслей. Однако с политической и международной точки зрения этот проект представляет собой очень важный шаг. Участие на сегодняшнем открытии БТК представителей стран Средней Азии свидетельствует о том, что этот проект имеет историческое значение. Автором этого проекта, как и проекта Баку-Тбилиси-Джейхан, является общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев. Эти шаги предприняты в результате его дальновидной политики и реализованы благодаря политической воле Президента Ильхам Алиева", - сказал депутат.

Депутат добавил, что проект БТК является важным шагом, который послужит укреплению единства, безопасности и сотрудничества в регионе.

"Я думаю, что к этому проекту могут присоединиться и другие страны постсоветского пространства. Эта железная дорога имеет и крайне большое экономическое значение. Наша страна будет получать прибыль как от пассажиро-, так и от грузоперевозок. Так же этот проект будет служить расширению туристического потенциала", - сказал Новрузов.

Депутат считает, что после открытия БТК, антиазербайджанскими силами могут быть начаты различные клеветнические кампании, к которым в том числе можем присоединиться и оппозиция внутри Азербайджана.

"Проведение в Баку за несколько дней до открытия митинга является тому наглядным примером. Азербайджанское государство проделывает такую большую работу, полностью блокирует Армению, а оппозиция с подачи армянского лобби проводит митинг под различными лозунгами. Однако, несмотря на это, смелость и воля Президента, единство главы государства с народом позволят и в дальнейшем осуществлять подобные проекты", - сказал депутат.

Новрузов отметил, что железная дорога БТК была открыта в преддверии обновления соглашения с Евросоюзом.

"Железная дорога Баку-Тбили-Карс явлется одним из важных проектов, привлекающих внимание Европы", - сказал Новрузов.

Отметим, что сегодня в Бакинском международном морском торговом порту в понедельник прошла торжественная церемония по случаю открытия железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.

В церемонии приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга Эмине Эрдоган, главы правительств - Казахстана Бакытжан Сагинтаев, Грузии Георгий Квирикашвили, Узбекистана Абдулла Арипов, а также делегации Таджикистана и Туркменистана.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: )

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