В Софии состоялось очередное заседание Совета Всемирного конгресса новостных агентств

2017-10-30 21:51 | www.apa.az | 4

30 октября в Софии состоялось очередное заседание Совета Всемирного конгресса новостных агентств, организованное болгарским агентством БТА.

Как сообщает АПА, на заседании обсуждались вопросы подготовки к 6-му Всемирному конгрессу новостных агентств, который состоится в 2019 году в Софии, были рассмотрены организационные вопросы.

В заседании принимали участие члены Совета – руководители и представители агентств АЗЕРТАДЖ, Press Association (Великобритания), Associated Press (США), ТАСС (Россия), EFE (Испания), БТА (Болгария), а также генеральные секретари Федерации арабских новостных агентств (FANA) и Альянса европейских новостных агентств (EANA).

Генеральный директор АЗЕРТАДЖ, президент Всемирного конгресса новостных агентств Аслан Асланов, выступая на заседании с докладом, подчеркнул важность усовершенствования организации, внесения изменений в ее устав, регистрации в ООН и ЮНЕСКО. Было отмечено, что организации необходимо активизировать деятельность по дальнейшему укреплению связей между агентствами-участниками. Одновременно, было подчеркнуто, что 5-й Всемирный конгресс новостных агентств, организованный в ноябре минувшего года в Баку Фондом Гейдара Алиева совместно с АЗЕРТАДЖ, стал хорошей платформой для обмена опытом.

Председатель Совета Клайв Маршал, генеральный секретарь Конгресса Максим Минчев, генеральный секретарь FANA Фарид Айяр и другие рассказали на заседании о работе, проводимой в связи с деятельностью организации, поделились мнениями о 6-м Конгрессе. По предложению ТАСС члены Совета приняли решение о проведении очередного заседания в 2018 году в Санкт-Петербурге в рамках Международного экономического форума.

Напомним, что 5-й Всемирный конгресс новостных агентств прошел 16-17 ноября в Баку. В настоящее время АЗЕРТАДЖ является председателем Всемирного конгресса новостных агентств. В 2019 году председательство перейдет от АЗЕРТАДЖ к болгарскому агентству БТА.