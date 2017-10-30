CМИ: Манафорту грозит до 80 лет тюрьмы

2017-10-30 21:56 | www.apa.az | 5

Экс-главе предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Полу Манафорту грозит до 80 лет тюрьмы в случае обвинительного приговора.

Как передает АПА со ссылкой на “Gazeta.ru”, деловому партнеру Манафорта, Ричарду Гейтсу, грозит до 70 лет заключения.

Прокуроры все еще могут предъявить Манафорту и Гейтсу дополнительные объявления, что позволит федеральным судьям ужесточить приговор.

30 октября Полу Манафорту и его партнеру Рику Гейтсу было предъявлено обвинение по 12 пунктам, включая «заговор против США». В обвинительном заключении говорится, что они получили десятки миллионов долларов от лоббистской работы в интересах Украины в 2006–2015 годах.