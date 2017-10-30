В дашкесанском лесу начался пожар

2017-10-30 21:59 | www.oxu.az | 6

Сегодня вечером в 18:30 на территории Лесничества Дастафур №1 Дашкесанского предприятия по охране и восстановлению леса начался пожар.

Как передает Oxu.Az, об этом Report сообщила руководитель пресс-службы министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова.

По ее словам, для локализации пожара на место происшествия были привлечены сотрудники министерства экологии и природных ресурсов и министерства по чрезвычайным ситуациям.

Несмотря на сильный и теплый ветер, на данный момент продолжаются оперативные меры по тушению пожара.

C.Б.

