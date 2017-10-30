Болельщики «Фенербахче» поддержали «Карабах» – ФОТО

2017-10-30 22:12 | www.oxu.az | 5

На матче «Фенербахче» - «Кайсериспор» футбольные болельщики продемонстрировали плакат в поддержку команды «Карабах».

Как передает Oxu.Az, в последнее время демонстрация таких плакатов на футбольных матчах превратилась в тенденцию.

После оскорбительной публикации в газете «Сабах», фанаты турецких клубов, а также других братских Азербайджану стран стали демонстрировать поддержку клубу «Карабах» посредством подобных растяжек.

Отметим, что ранее в газете турецкой газете «Сабах» автор Мовлуд Тезель посвятил оскорбительную колонку болельщикам клуба «Карабах». Позже эта колонка была удалена, газета и автор попросили извинения у азербайджанских болельщиков. После этого инцидента фанаты турецких клубов стали демонстрировать аналогичные плакаты в поддержку «Карабаха». Таким образом, они наносят ответное оскорбление автору газеты «Сабах».

C.Б.

