Президент Ильхам Алиев: Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс будет служить стабильности и безопасности

2017-10-30 22:40 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс будет служить стабильности и безопасности. Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, в частности, выступая в понедельник на официальной церемонии открытия железнодорожного сообщения Баку-Тбилиси-Карс.

Глава государства отметил, что Баку-Тбилиси-Карс является историческим, глобальным проектом. "Этот проект еще более сблизит страны. Он сыграет свою роль в обеспечении стабильности и безопасности в регионе. Данный проект повысит наши экономические возможности, и мы будем получать крупные средства", - сказал Президент Азербайджана.

Президента Ильхам Алиев также сказал, что реализация этого проекта стала возможной лишь благодаря совместным усилиям Азербайджана, Грузии и Турции. "Мы ни откуда не получали никакой помощи, никаких кредитов, построили эту дорогу за счет внутренних возможностей и сегодня сдаем ее в эксплуатацию", - сказал глава государства.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.