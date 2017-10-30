Гурбан Гурбанов о предстоящем матче с «Атлетико»

2017-10-30 22:43 | www.oxu.az | 4

Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов на пресс-конференции перед игрой 4-го тура Лиги чемпионов с «Атлетико» поделился ожиданиями от предстоящей игры, передает Oxu.Az со ссылкой на Haqqin.Az.

«Будем играть против сильной команды, - говорит наставник. - Первая игра показала, насколько силен «Атлетико». Команда играет с очень большим желанием. У мадридцев очень активные главный тренер и футболисты. Нам будет очень сложно. Но постараемся бороться до конца и порадовать наших болельщиков.

Нет нужды особо говорить о преимуществах «Атлетико». Играть на таком стадионе против такой команды - большой опыт для нас.

У нас серьезные проблемы с составом. А соперник выйдет на матч с нами, как на последнюю игру. Об этом они говорили в своих заявлениях. Мы должны показать свой футбол, играть с желанием и агрессией. Постараемся сыграть правильно, препятствовать атакам соперника и создавать свои моменты. Если сыграем так, как задумали, результат будет хорошим.

Пока не могу сказать, будет ли играть завтра Педро Энрике. Определим это завтра.

«Атлетико» - одна из тех редких команд, которые всегда играют на победу. Нам надо быть очень внимательными. В Баку они не смогли использовать несколько эпизодов. Теперь они будут хладнокровнее, и мы тоже должны играть так же.

«Атлетико» проиграл только одну игру в чемпионате и в Лиге чемпионов – «Челси». Это говорит о том, как эта команда не любит пропускать. Увидим завтра, как «Атлетико» подготовился.

В Баку «Атлетико» проиграл нам в нескольких эпизодах. Но в целом их мастерство выше, чем наше, и они постараются использовать это в ответной игре. «Атлетико» сильнее нас, надо реально смотреть на вещи. Мы должны биться, чтобы постараться нейтрализовать их преимущества.

Я не жалуюсь на травмы. Просто, когда у нас мало игроков, у нас и мало вариантов в игре. Но у нас есть достаточно опытные футболисты. На них завтра ляжет большая ответственность. К таким играм подготовить команду несложно. Верю, что каждый, кто выйдет завтра на поле, покажет себя достойно. Этот может быть самая главная игра в их карьере.

Все должны верить в нас и надеяться. Мы всегда старались сделать все, что в наших силах. Ребята должны сыграть еще ответственнее, чем в Баку».

С.Б.

