Под Киевом убили жену покушавшегося на Путина Осмаева

2017-10-31 00:33 | www.oxu.az | 4

Под Киевом неизвестные обстреляли автомобиль Адама Осмаева, который, по утверждению СБУ, готовил покушение на президента России Владимира Путина, передает Oxu.Az.

Как написал в своем Facebook советник главы МВД Украины Антон Геращенко, в инциденте погибла жена Осмаева Амина Окуева.

Геращенко уточнил, что автомобиль Окуевой был обстрелян из кустов на железнодорожном переезде у поселка Глеваха Киевской области. Сам Осмаев получил неопасные для жизни ранения.

1 июня на жизнь Осмаева с женой уже покушались. Как сообщил тогда Геращенко, киллер, представившийся журналистом газеты Le Monde Алексом Вернером, договорился об интервью с ними, но во время беседы достал пистолет Glock и начал стрелять в Осмаева. Окуева достала пистолет, которым была награждена главой МВД Арсеном Аваковым «за верную службу в добровольческом батальоне "Киев-2"», и четырежды выстрелила в киллера.

C.Б.

