Во Флориде стартовала ракета Falcon 9

2017-10-31 00:09 | www.trend.az | 0

Ракета Falcon 9 компании SpaceX стартовала во Флориде со спутником для Южной Кореи, компания ведет трансляцию запуска, передает РИА Новости.

Старт ракеты-носителя был дан в расчетные 23:34 (GMT +4) с космодрома на мысе Канаверал (Флорида).

Ракета выводит на орбиту коммерческий телекоммуникационный спутник Koreasat 5A для южнокорейской KTsat. Спутник создан французско-итальянской Thales Alenia Space. Спутник предназначен для передачи телевизионного и интернет-сигнала, а также обеспечения связи между судами в регионе Ближнего Востока, Индийского океана и на Дальнем Востоке, в том числе в Южной Кореи и Японии.

Первая ступень ракеты отделилась через три минуты после старта и возвращается для посадки на плавучую платформу в Атлантическом океане.

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