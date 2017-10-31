Между “APA Holding” и иранской “Huneronline" подписано соглашение о сотрудничестве

2017-10-31 01:28 | www.apa.az | 4

В столице Ирана Тегеране между местным агентством “Huneronline" («Онлайн искусство») и «APA Holding» подписано соглашение о сотрудничестве.

Как сообщает тегеранское бюро АПА, соглашение подписали гендиректор “Huneronline” Мехти Афсали и президент «APA Holding» Вюсаля Маиргызы.

Согласно документу, между двумя агентствами будут установлены профессиональные связи. Соглашение предусматривает обмен новостями (на английском языке), фотографиями, видеосъемками, а также реализацию совместных проектов, в том числе заказ и производство интервью и аналитических программ.

«Надеюсь, что подписание соглашения укрепит сотрудничество между двумя странами в области культуры», сказала после подписания документа президент “APA Holding” Вюсаля Маиргызы.

Отметим, что “Huneronline” является одной из передовых иранских информационных агентств, распространяющих новости культуры и искусства.