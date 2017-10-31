В Тбилиси состоялась I Генеральная Ассамблея “Платформы Гражданского Мира между Арменией и Азербайджаном”

2017-10-31 01:49 | www.apa.az | 5

Вчера в Тбилиси состоялась I Генеральная Ассамблея «Платформы Гражданского Мира между Арменией и Азербайджаном».

Как сообщает АПА, Первым вопросом повестки дня стало основание «Гражданской Платформы Мира между Арменией и Азербайджаном» на базе «Платформы Мира между Арменией и Азербайджаном» и утверждение ее Устава.

В соответствии с Уставом, были определены состав, количество членов и форма представительства членов Правления и Центральной Контрольно-Ревизионной Комиссии «Гражданской Платформы Мира между Арменией и Азербайджаном». Генеральная Ассамблея решила сформировать Правление «Гражданской Платформы Мира между Арменией и Азербайджаном», состоящее из 19 членов, которые представляют страны, являющиеся участниками Минской группы ОБСЕ. Согласно общему соглашению, в Правление входят пять членов из Армении, пятеро из Азербайджана и по одному представителю из каждой из остальных девяти стран, представляющих Минскую Группу ОБСЕ.

Генеральная Ассамблея приняла решение открыть офисы платформы в Тбилиси, Ереване и Баку и провести встречи с общественностью в Армении и Азербайджане. Были также приняты Обращения участников Генеральной Ассамблеи к президентам Армении и Азербайджана, сопредседателям Минской группы ОБСЕ, Папе Франциску, Католикосу всех армян Гарегину II и Председателю Управления мусульман Кавказа Шейх-уль-Исламу Аллахшукюру Пашазаде, с целью призвать их к поддержке инициативы Платформы, направленной на мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта.

После завершения Генеральной Ассамблеи состоялось первое заседание нового Правления. На собрании, в соответствии с Уставом «Гражданской Платформы Мира между Арменией и Азербайджаном», был создан институт сопредседателей и Рафаэль Исаханян из Армении и Ровшан Рзаев из Азербайджана были избраны в качестве сопредседателей Правления сроком на 1 год.