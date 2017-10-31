МЧС распространило информацию в связи с взрывом на газозаправочном пункте в Агджабединском районе

2017-10-31 02:17 | www.apa.az | 5

МЧС Азербайджана распространило информацию в связи с взрывом на газозаправочном пункте в Агджабединском районе.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт МЧС, на территории села Бойад Агджебединского района на газовом заправочном пункте произошел взрыв. В результате взрыва сгорел автомобиль "ЗИЛ", а также крыша операторской комнаты на площади 12 кв.м..

По предварительным данным, в результате взрыва погиб Джавадов Нахид Иса оглу (1963 г.р.), еще два человека получили ранения. Наземный резервуар вместимостью 10 тонн был защищен от огня. Пожар потушен.

В МЧС отмечают, что позже будет дана дополнительная информация.