Путин объявил благодарность главе "Лукойла" Вагиту Алекперову

2017-10-31 02:21 | www.apa.az | 5

Президент России Владимир Путин объявил благодарность главе компании "Лукойл" Вагиту Алекперову за заслуги в развитии предпринимательства и активную общественную работу.

Как передает АПА, соответствующее распоряжение президента опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"За заслуги в развитии предпринимательства, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность президента Российской Федерации Алекперову Вагиту Юсуфовичу - президенту публичного акционерного общества "Нефтяная компания "Лукойл", - говорится в документе.