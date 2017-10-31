Госдеп заявил о задержании причастного к атаке на консульство США в Бенгази в 2012 году

2017-10-31 03:24 | www.apa.az | 5

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон сообщил о поимке Мустафы аль-Имама, причастного к нападению на американское консульство в ливийском Бенгази в 2012 году.

Как передает АПА, об этом сообщается в Twitter контртеррористического бюро Госдепа.

«Я очень благодарен американским военнослужащим, правоохранителям и разведывательному сообществу за их усилия по привлечению к ответственности преступников, причастных к террористической атаке 11 сентября 2012 года на дипломатические объекты в Бенгази», — отмечается в заявлении Тиллерсона.

В сентябре 2012 года радикальные исламисты напали на американское генконсульство в ливийском Бенгази, в результате чего погибли четыре гражданина США, включая посла в Триполи Кристофера Стивенса.