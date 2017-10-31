Взрыв на АЗС в Агджабеди: Есть погибший – ОБНОВЛЕНО + ФОТО

2017-10-31 01:02 | www.oxu.az | 5

МЧС Азербайджана распространило информацию в связи со взрывом, произошедшим на АГЗП в Агджебединском районе.

Как передает Oxu.Az, cообщается, что в деревне Бойад Агджебединского района на Автомобильном газовом заправочном пункте произошел взрыв, в результате которого сгорел автомобиль «ЗИЛ», на котором транспортируется газ, а также крыша операторской комнаты на площади 12 м².

По предварительным данным, в результате взрыва погиб Джавадов Нахид Иса оглу 1963 года рождения, двое получили ранения.

Наземный резервуар вместимостью 10 тонн был защищен.

Пожар был потушен. Соответствующие структуры ведут расследование в связи с произошедшим.

30.10.2017 21:15

В Агджабединском районе на газозаправочной станции произошел пожар.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в селе Бояд.

В результате пожара погиб 1 человек, еще один получил тяжелые ожоговые ранения.

По предварительным данным, инцидент произошел во время перекачки газа в хранилище. Произошел взрыв, перешедший в пожар. В настоящее время пожар потушен. По факту ведется расследование.

С.Б.

