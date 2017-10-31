В Грузии столкнулись азербайджанцы и сваны – ВИДЕО

2017-10-31 01:26 | www.oxu.az | 5

Вечером 26 октября в населенном азербайджанцами Гардабани произошел конфликт между местным населением и сванами.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Haqqin.Az, об этом сообщает Общественное телевидение Грузии.

Отметим, сваны - это грузинские горцы, народность сванской группы картвельской языковой семьи.

По словам председателя Национального движения азербайджанцев Грузии Алибалы Аскерова, конфликт начался в кафе на бытовой почве. Двое азербайджанцев подрались с 10 сванами. Однако, спустя несколько часов, ночью, около 200 сванов вышли на улицу, протестуя против азербайджанцев и требуя, чтобы они покинули свои родные места.

Конфликт разгорелся до такой стадии, что в него пришлось вмешаться министру внутренних дел Грузии Георгию Мгебришвили. Министр экстренно отправился в Гардабани.

В сюжете Общественного телевидения Грузии показан диалог между местным азербайджанцем и главой МВД Грузии.

«Почему они обзывают азербайджанцев?», - спрашивает местный житель. И тут же получает ответ министра: «Это провокаторы».

«Это конфликт, который произошел между отдельными людьми. Нельзя допустить, чтобы кто-то использовал его для обострения ситуации. Это не национальный конфликт и им пытаются воспользоваться враги азербайджанского и грузинского народов», - сказал министр.

После вмешательства главы МВД, ситуация в Гардабани стабилизировалась. Серьезно пострадавших в результате конфликта нет.

Отметим, что Гардабани расположен в 33 км от Тбилиси. 90% из 15-тысячного населения города составляют азербайджанцы.

С.Б.

