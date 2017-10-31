Вблизи Киева произошло покушение на двух участников АТО - выходцев из Чечни

2017-10-31 04:05 | www.apa.az | 4

В Киевской области неизвестные обстреляли машину выходца из Чечни Адама Осмаева, в результате погибла его супруга Амина Окуева.

Как передает АПА, об этом советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил в фейсбуке.

«В результате полученных ранений Амина погибла. Адам Осмаев получил ранения, но будет жить», — написал Геращенко.

Он отметил, что на месте перестрелки работают оперативники. В июне человек, представившийся французским журналистом, ранил Осмаева в грудь из пистолета.

Осмаев находится в России в федеральном розыске по обвинению в подготовке покушения на президента страны Владимира Путина.