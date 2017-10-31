В Госдуме рассмотрят слова Жириновского о женщинах-мусульманках

2017-10-31 01:59 | www.oxu.az | 4

Комиссия Государственной думы РФ по вопросам депутатской этики может рассмотреть скандальное высказывание лидера ЛДПР Владимира Жириновского о мусульманских женщинах.

Как передает Oxu.Az, об этом сказал РИА Новости председатель комиссии Отари Аршба («Единая Россия").

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский на круглом столе «Международная политика — Россия 2030», говоря о проблемах демографии на планете, резко отозвался о многодетных мусульманских женщинах.

«Думаю, завтра мы рассмотрим высказывание. Но Владимир Вольфович не первый раз высказывается в таком стиле», — сказал Аршба.

«Это очень резонансное высказывание, мы можем и без заявлений рассмотреть», — заключил он.

Глава комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов, комментируя высказывание Жириновского, сказал, что после подобных заявлений «надо скорую помощь вызывать человеку».

С.Б.

