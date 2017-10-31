Жена Джигарханяна сбежала из России

2017-10-31 02:22 | www.oxu.az | 5

Жена народного артиста СССР Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская сбежала из России.

Как передает Oxu.Az, об этом в эфире ток-шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» в понедельник, 30 октября, заявила ее представитель Элина Мазур.

Отмечается, что Цымбалюк-Романовская покинула страну вместе со своими родителями «в обстановке строжайшей секретности». Предположительно, они направились в Нью-Йорк, Тель-Авив или Киев.

По словам Мазур, Виталина решила уехать из страны спонтанно, под влиянием эмоций. При этом зрителям продемонстрировали кадры, на которых Цымбалюк-Романовская кладет на свой счет через банкомат крупную сумму денег.

С.Б.

