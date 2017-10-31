Путин ратифицировал соглашение с Белорусью о совместном обеспечении войск

2017-10-31 00:23 | www.trend.az | 5

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о ратификации соглашения между правительствами РФ и Белоруси о совместном техническом обеспечении войск государств, передает РИА Новости.

Сообщение подписано 2 ноября 2016 года в Минске.

"Ратифицировать Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством республики Беларусь о совместном техническом обеспечении региональной группировки войск (сил) Российской Федерации и Республики Беларусь", - говорится в тексте федерального закона, опубликованного в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

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