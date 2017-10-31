ФК "Карабах" провел тренировку перед матчем с мадридским "Атлетико" (ФОТО)

2017-10-31 01:33 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" в понедельник провел тренировку на стадионе "Ванда Метрополитано" перед игрой с "Атлетико Мадрид".

Матч состоится 31 октября в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА и начнется в 23:45 по бакинскому времени.

Напомним, что первый матч между командами состоялся на Бакинском олимпийском стадионе 18 октября и завершился безголевой ничьей.

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