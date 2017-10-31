Состоялась I Генеральная ассамблея «Платформы гражданского мира между Арменией и Азербайджаном»

2017-10-31 03:11 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Вчера в Тбилиси состоялась I Генеральная ассамблея «Платформы гражданского мира между Арменией и Азербайджаном».

Председатель оргкомитета по подготовке к Генассамблее Орхан Набиев выступил с докладом о работе, проделанной в рамках Платформы мира за последний год.

После сообщения Мандатного комитета о присутствии на Генеральной ассамблее необходимого количества участников, Генассамблея официально начала свою работу.

Вопросом повестки дня стало образование «Гражданской платформы мира между Арменией и Азербайджаном» на базе «Платформы мира между Арменией и Азербайджаном» и утверждение ее Устава.

Были приняты Итоговое решение Генассамблеи и заявление Генассамблеи. Генеральная ассамблея приняла решение открыть офисы платформы в Тбилиси, Ереване и Баку и провести встречи с общественностью в Армении и Азербайджане.

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