В МИД РФ не исключают отмены виз для жителей Грузии

2017-10-31 05:29 | www.trend.az | 5

Россия не исключает возможность введения в будущем безвизового режима с Грузией на взаимной основе. Об этом газете "Известия" сообщил статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин, передает ТАСС.

"Не исключаем возможность введения в перспективе безвизового режима на взаимной основе. Другое дело, что продвигаться к этому пока трудно. Мешает прежде всего отсутствие дипломатических отношений, которые, как известно, были прекращены по инициативе Тбилиси", - сказал он, добавив, что при принятии соответствующего решения необходимо учитывать рост трансграничных угроз, в том числе террористической, а также нелегальную миграцию.

Карасин уточнил, что российская сторона передала Грузии конкретные предложения о введении безвизового режима для членов авиаэкипажей.

"С удовлетворением отмечаем, что за 2016 год число виз, выданных нашей секцией интересов в Тбилиси, почти удвоилось, достигнув 40 тыс. А в нынешнем году этот показатель, судя по всему, будет еще выше", - добавил дипломат.

Спецпредставитель премьер-министра Грузии по отношениям с Россией Зураб Абашидзе подтвердил "Известиям", что визовые вопросы стоят в повестке переговоров с Карасиным в середине ноября в Праге. "Есть некоторые технические аспекты, которые сложны.

Соответствующие авиационные ведомства дадут свои предложения по этому вопросу. И тогда у меня на руках будет более детальная информация", - сказал он.

Визовый режим между Грузией и РФ был введен в 2000 году. В марте 2012 года Грузия в одностороннем порядке отменила визовый режим для россиян. Российская сторона в конце 2015 года приняла ряд мер для либерализации визового режима для граждан Грузии: теперь они могут оформить деловые, рабочие, учебные и гуманитарные визы, в том числе предоставляющие право неоднократного въезда, а также частные визы вне зависимости от наличия родства между приглашающим и приглашаемым.

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