Мужчина с ножом, напавший на детсад в Армении, нейтрализован - ОБНОВЛЕНО

2017-10-31 06:06 | www.apa.az | 4

Неизвестный, напавший на детский сад в армянском Армавире, нейтрализован.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, полиция Армении вывела ребенка, которого мужчина удерживал в заложниках.

Ранее сообщалось, что мужчина с ножом напал на сотрудников детского сада в Армавире (в 50 километрах от Еревана). Информации о пострадавших не было.

Ребенка вывели из здания и усадили в машину. Вместе с ребенком в больницу поехала его мать. До этого прозвучало несколько выстрелов.

Первый заместитель начальника полиции Армении Унан Погосян заявил журналистам, что мужчина нейтрализован. "Он пытался нанести себе повреждение, полицейские это пресекли. Были применены спецсредства", - сказал Погосян.

Захватчик оказался бывшим мужем одной из сотрудниц садика. Он требовал встречи с экс-супругой. Известно также, что заведующая учреждением является тещей мужчины

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Совершившим вооруженное нападение на детский сад в армянском городе Армавир, предположительно, является бывший зять директора садика.

Как сообщает АПА со ссылкой на «news.am», по предварительной информации, мужчина некоторое время пытался встретиться с бывшей женой. Не добившись желаемого, мужчина ворвался с ножом в садик и взял в заложники работников садика и одного ребенка, требуя свидания с женой и ребенком.