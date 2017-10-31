ФБР получило разрешение опубликовать все документы об убийстве Кеннеди

2017-10-31 06:58 | www.apa.az | 4

Федеральное бюро расследований (ФБР) США сообщило, что получило разрешение опубликовать все ранее скрытые материалы об убийстве в 1963 году 35-го американского президента Джона Кеннеди.

Как передает АПА, об этом пишет Politico.

Отмечается, что документы будут опубликованы Национальным архивом в ближайшие недели.

Как отметили в ведомстве, оставшиеся документы отредактированы. В частности, скрыты имена лиц, которые предоставляли информацию в ходу расследования, в связи с угрозой для их жизни.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что собирается рассекретить все документы, касающиеся убийства Джона Кеннеди.