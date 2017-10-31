У берегов Новой Каледонии произошли два сильных землетрясения

2017-10-31 07:36 | www.trend.az | 4

Землетрясение магнитудой 7,0 произошло в Тихом океане в районе Новой Каледонии, заморской территории Франции, сообщает в понедельник Геологическая служба США (USGS), передает РИА Новости.

Толчки были зафиксированы в понедельник в 00:42 по местному времени. Эпицентр находился в 120 километрах к востоку от города Тадин, очаг залегал на глубине 14,9 километров.

Еще одно землетрясение магнитудой 5,9 произошло в 02:20 по времени UTC. Эпицентр находился в 105 километрах к востоку от города Тадин, очаг залегал на глубине 10 километров.

О жертвах и разрушениях не сообщается, угрозы цунами нет.

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