SOCAR обсуждает с Пакистаном поставки СПГ

2017-10-31 08:01 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - SOCAR Trading (торговый дом азербайджанской госкомпании SOCAR) ведет переговоры по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в Пакистан, сообщил Trend источник на нефтегазовом рынке.

По его словам, SOCAR Trading успешно реализовала проект с СПГ на Мальте, строит СПГ-терминал в Кот-д'Ивуаре и намерена двигаться в новых направлениях.

"Активные переговоры ведутся в настоящее время с Пакистаном. 28 февраля 2017 года между Пакистаном и Азербайджаном было подписано межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере энергетики, которое непосредственно включает поставки СПГ. С того времени ведутся переговоры с соответствующими структурами в Пакистане. Работа идет, стороны обсуждают условия поставок, цену, объемы", - сказал источник, знакомый с ситуацией.

Он добавил, что у компании есть и другие планы по СПГ-проектам. "Компания намерена нарастить портфель по СПГ, чтобы в будущем было легче конкурировать на этом рынке", - сказал собеседник агентства.

Пакистан и Азербайджан в феврале подписали соглашение о сотрудничестве в области поставок нефти и газа. В настоящее время Пакистан импортирует около 4,5 миллиона тонн СПГ в год.

SOCAR Trading со штаб-квартирой в Женеве была создана в конце 2007 года Госнефтекомпанией Азербайджана.

Компания продает основную часть объемов экспорта сырой нефти SOCAR из порта Джейхан (Средиземное море, Турция), осуществляет трейдинг нефти и нефтепродуктов других стран, а также оказывает содействие материнской компании в связи с международными инвестициями. Сфера деятельности SOCAR Trading охватывает страны Европы, Азии и Америки.

(Автор: Максим Цурков)

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