Реализация проекта железной дороги БТК - результат политической воли Президента Ильхама Алиева - депутат

2017-10-31 08:10 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Реализация проекта железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК) является результатом политической воли Президента Ильхама Алиева.

Об этом сказал во вторник Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Эльман Мамедов.

Депутат отметил, что реализация данного проекта является одним из экономических успехов Азербайджана. "При помощи данной дороги Азербайджан достигнет успехов как в перевозке своих грузов, так и в качестве транзитной страны в грузоперевозках. Эта линия также является ведущей силой при грузоперевозках по коридору Восток-Запад. В настоящее время идет работа над проектом Север-Юг. Азербайджан в данном проекте будет играть роль центра. Этот проект очень важен для усиления стратегической роли Азербайджана в регионе", - сказал он.

Отметим, что вчера в Бакинском международном морском торговом порту в понедельник прошла торжественная церемония по случаю открытия железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.

В церемонии приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга Эмине Эрдоган, главы правительств - Казахстана Бакытжан Сагинтаев, Грузии Георгий Квирикашвили, Узбекистана Абдулла Арипов, а также делегации Таджикистана и Туркменистана.

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