Карабах против Атлетико: Второй матч

2017-10-31 08:37 | www.oxu.az | 4

Сегодня пройдет матч 4-го тура группы C Лиги чемпионов по футболу между испанским «Атлетико» и азербайджанским «Карабахом.

23:45. АТЛЕТИКО (Испания) – КАРАБАХ (Азербайджан)

Мадрид, стадион «Ванда Метрополитано». Главный судья – Дениз Айтекин (Германия).

Атлетико (ориентировочный состав): Ян Облак, Диего Годин, Филипе Луис, Антуан Гризманн, Сауль Ньигес, Анхель Корреа, Габи (к), Хуанфран, Кевин Гамейро, Томас, Хосе Мария Хименес.

Карабах (ориентировочный состав): Ибрахим Шехич, Якуб Жезничак, Рашад Садыхов (к), Максим Медведев, Анси Аголи, Гара Гараев, Мичел, Педро Энрике, Махир Мадатов, Ричард Алмейда, Рамиль Шейдаев.

Другой матч тура:

23:45 Рома (Италия) – Челси (Англия)

Предыдущие матчи группы:

Рома – Атлетико – 0:0, Челси – Карабах – 6:0, Атлетико – Челси – 1:2, Карабах – Рома – 1:2, Карабах – Атлетико – 0:0, Челси – Рома – 3:3.

Команда И В Н П М О Челси 3 2 1 0 11-4 7 Рома 3 1 2 0 5-4 5 Атлетико 3 0 2 1 1-2 2 Карабах 3 0 1 2 1-8 1

A.M.