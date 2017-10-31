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Карабах против Атлетико: Второй матч

2017-10-31 08:37 | www.oxu.az | 4

Сегодня пройдет матч 4-го тура группы C Лиги чемпионов по футболу между испанским «Атлетико» и азербайджанским «Карабахом.

23:45. АТЛЕТИКО (Испания) – КАРАБАХ (Азербайджан)

Мадрид, стадион «Ванда Метрополитано». Главный судья – Дениз Айтекин (Германия).

Атлетико (ориентировочный состав): Ян Облак, Диего Годин, Филипе Луис, Антуан Гризманн, Сауль Ньигес, Анхель Корреа, Габи (к), Хуанфран, Кевин Гамейро, Томас, Хосе Мария Хименес.

Карабах (ориентировочный состав): Ибрахим Шехич, Якуб Жезничак, Рашад Садыхов (к), Максим Медведев, Анси Аголи, Гара Гараев, Мичел, Педро Энрике, Махир Мадатов, Ричард Алмейда, Рамиль Шейдаев.

Другой матч тура:

23:45 Рома (Италия) – Челси (Англия)

Предыдущие матчи группы:

Рома – Атлетико – 0:0, Челси – Карабах – 6:0, Атлетико – Челси – 1:2, Карабах – Рома – 1:2, Карабах – Атлетико – 0:0, Челси – Рома – 3:3.

Команда
И
В
Н
П
М
О
Челси
3
2
1
0
11-4
7
Рома
3
1
2
0
5-4
5
Атлетико
3
0
2
1
1-2
2
Карабах
3
0
1
2
1-8
1

A.M.

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