Карабах против Атлетико: Второй матч

2017-10-31 08:37 | www.oxu.az | 4
Сегодня пройдет матч 4-го тура группы C Лиги чемпионов по футболу между испанским «Атлетико» и азербайджанским «Карабахом.
23:45. АТЛЕТИКО (Испания) – КАРАБАХ (Азербайджан)
Мадрид, стадион «Ванда Метрополитано». Главный судья – Дениз Айтекин (Германия).
Атлетико (ориентировочный состав): Ян Облак, Диего Годин, Филипе Луис, Антуан Гризманн, Сауль Ньигес, Анхель Корреа, Габи (к), Хуанфран, Кевин Гамейро, Томас, Хосе Мария Хименес.
Карабах (ориентировочный состав): Ибрахим Шехич, Якуб Жезничак, Рашад Садыхов (к), Максим Медведев, Анси Аголи, Гара Гараев, Мичел, Педро Энрике, Махир Мадатов, Ричард Алмейда, Рамиль Шейдаев.
Другой матч тура:
23:45 Рома (Италия) – Челси (Англия)
Предыдущие матчи группы:
Рома – Атлетико – 0:0, Челси – Карабах – 6:0, Атлетико – Челси – 1:2, Карабах – Рома – 1:2, Карабах – Атлетико – 0:0, Челси – Рома – 3:3.
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Челси
|3
|2
|1
|0
|11-4
|7
|Рома
|3
|1
|2
|0
|5-4
|5
|Атлетико
|3
|0
|2
|1
|1-2
|2
|Карабах
|3
|0
|1
|2
|1-8
|1
A.M.