Новый маршрут: Самарканд – Стамбул – Самарканд стартовал в понедельник

2017-10-31 08:31 | www.trend.az | 4

ТАШКЕНТ /Trend/ - 30 октября началось регулярное воздушное сообщение Национальной авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари» Самарканд – Стамбул – Самарканд.

По данным НАК, рейс будет выполняться каждый понедельник и, начиная с 16 ноября, еще и по четвергам.

Авиабилеты по новому маршруту были распроданы практически сразу, что говорит о высоком спросе на полеты в Турцию. Теперь, за то время, которое прежде уходило, чтобы добраться из Самарканда до Ташкента, для полета в Турцию, вполне можно долететь до самого Стамбула.

Лайнер Boeing 757 «Узбекистон хаво йуллари» с 177 пассажирами на борту в международном аэропорту «Самарканд» проводили в торжественной обстановке. Открытие прямого рейса во многом связано с теми возможностями, которые имеют и Узбекистан, и Турция в области туризма.

Рейсы будут выполняться на комфортабельных самолетах Boeing и Аirbus.

Вылет из Самарканда по понедельникам рейса HY 275 Самарканд-Стамбул в 20:00, прилет в Стамбул в 23:00. Рейс HY 276 Стамбул-Самарканд: вылет из Стамбула в 00:30 (+1), прилет в Самарканд в 06:45

По четвергам: HY-275 Самарканд-Стамбул: вылет из Самарканда в 18:55, прилет в Стамбул в 20:55. HY-276 Стамбул-Самарканд: вылет из Стамбула в 22:25, прилет в Самарканд в 05:40 (+1). Время во всех пунктах указано местное.

Добавим, что количество рейсов, выполняемых между столицей Узбекистана Ташкентом и Стамбулом, останется без изменений.

Соглашение о прямых воздушных сообщениях между городами Самарканд и Стамбул было достигнуто в ходе Государственного визита Президента Республики Узбекистан в Турцию.

Всего по итогам переговоров на высшем уровне в Анкаре было подписано более 20 документов по различным сферам сотрудничества между Узбекистаном и Турцией. Кроме того, на состоявшемся 26 октября т.г. в Стамбуле бизнес-форуме деловых кругов двух стран подписаны соглашения по реализации более 30 совместным проектам общей стоимостью $3,5 млрд. Всё это говорит о своевременности открытия нового рейса между двумя странами.

(Автор: Диана Алиева)

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